В Киеве на выходных пройдут традиционные ярмарки
КИЕВ. 29 января. УНН. В эти выходные, 3 и 4 февраля, в столице будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на КГГА.
При содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы ярмарки будут проведены:
3 февраля (суббота) в:
• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе - ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского)
• Днепровском районе - ул. Нестайко (наряду Почтампа "Левобережный")
• Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
• Печерском районе - ул. К. Билокур;
• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28;
• Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
• Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12.
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4 февраля (воскресенье) в:
Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)
Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14А;
Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.