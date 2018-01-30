В Киеве на выходных пройдут традиционные ярмарки

КИЕВ. 29 января. УНН. В эти выходные, 3 и 4 февраля, в столице будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на КГГА.

При содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы ярмарки будут проведены:

3 февраля (суббота) в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;

• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

• Деснянском районе - ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского)

• Днепровском районе - ул. Нестайко (наряду Почтампа "Левобережный")

• Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;

• Печерском районе - ул. К. Билокур;

• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28;

• Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)

• Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12.

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4 февраля (воскресенье) в:

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)

Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14А;

Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.