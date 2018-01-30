Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о продлении Дангадзе пресечения

КИЕВ. 29 января. УНН. Печерский районный суд Киева удалился в совещательную комнату для решения вопроса о продлении меры пресечения в виде ареста еще на 2 месяца Севериону Дангадзе, который является фигурантом в деле по обвинению экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в незаконном финансировании массовых акций протеста в Киеве относительно импичмента Президенту Украина Петру Порошенко. Об этом УНН сообщил один из адвокатов Дангадзе Николай Недилько.

“Суд удалился в совещательную комнату принимать решение продлевать ли не продлевать Дангадзе арест еще на 2 месяца”, — сообщил Недилько.

Как ранее сообщал УНН, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения по продлении ареста Севериону Дангадзе, соратнику экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, в деле по организации незаконных массовых акций протеста.