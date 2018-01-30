Регистрация | Вход |
USD: 28,25 -0,3021  EUR: 34,97 -0,5367 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 января 2018 07:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о продлении Дангадзе пресечения

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о продлении Дангадзе пресечения

КИЕВ. 29 января. УНН. Печерский районный суд Киева удалился в совещательную комнату для решения вопроса о продлении меры пресечения в виде ареста еще на 2 месяца Севериону Дангадзе, который является фигурантом в деле по обвинению экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в незаконном финансировании массовых акций протеста в Киеве относительно импичмента Президенту Украина Петру Порошенко. Об этом УНН сообщил один из адвокатов Дангадзе Николай Недилько.

“Суд удалился в совещательную комнату принимать решение продлевать ли не продлевать Дангадзе арест еще на 2 месяца”, — сообщил Недилько.

Как ранее сообщал УНН, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения по продлении ареста Севериону Дангадзе, соратнику экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, в деле по организации незаконных массовых акций протеста.

Источник: УНН
Теги: Печерский суд, Дело Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.