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Теннисистка Козлова победила вторую сеяной на турнире в Тайване

Теннисистка Козлова победила вторую сеяной на турнире в Тайване

КИЕВ. 29 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире WTA International “Taiwan Open”, который проходит в Тайване, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса.

1:00 и 17 минут продолжался матч Украинские против второй сеяной китаянки Чжан Шуай (34 ракетка мира). Козлова выполнила два брейка в стартовом сете, а во второй партии на два брейка соперницы ответила четырьмя — 6:2, 6:4.

Во втором раунде украинку ждет поединок с другой китаянкой Дуань Иньин (100-я в WTA). В прошлом сезоне спортсменки встречались на соревнованиях WTA 125k в Даляне, где Козлова в четвертьфинале отдала китаянке всего два гейма.

Примечательно, что действующей чемпионкой соревнований является украинка Элина Свитолина, которая отказалась защищать титул победительницы.

Добавим, что Козлова праздновала первую победу в новом году, ведь на старте основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису она уступила россиянке Павлюченковой.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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