Украинские паралимпийцы стали вторыми по итогам Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

КИЕВ. 29 января. УНН. В заключительный день Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в немецком Обериди национальной паралимпийской сборной команде Украины удалось завоевать сразу шесть наград, информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.

Медаль высшей пробы в активе Тараса Радя. Серебряные награды в Шишков Оксаны, Батенкова-Бауман Юлии, бронзовые медали получила Рубановская Наталья, Буй Ирина и Уткин Юрий.

В целом на этом кубковые Украинские паралимпийцы завоевали 21 медаль: 5 “золотых”, 7 “серебряных” и 9 “бронзовых” — второе общекомандное место в мире.

Отмечено, что по итогам этого Кубке мира лучше от команды Украины выступили Радь Тарас и Рептюх Игорь, завоевав по комплекту наград. Кроме того, среди девушек лучший результат показала Батенкова-Бауман Юлия — 1 “золота” и 2 серебряные награды.

Заметим, что уже со 2 февраля национальная паралимпийская сборная команда Украины будет бороться за высокие награды на заключительном Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в финском городе Вуокати.