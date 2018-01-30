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Иракский парламент проголосовал за отмену санкций в отношении банков Курдистана

Иракский парламент проголосовал за отмену санкций в отношении банков Курдистана

КИЕВ. 29 января. УНН. Иракский парламент проголосовал за отмену санкций в отношении банков Курдистана, которые были введены в ответ на референдум о независимости региона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

Сообщается, что санкции были отменены после того, как они “выполнили свою цель”, обеспечив контроль над курдским банковским сектором.

Напомним, ранее сообщалось, что число “террористов”, уничтоженных в рамках операции “Оливковая ветвь” на северо-востоке Африн в Сирии, достигло 597 человек.

Источник: УНН
Теги: санкции, Ирак, парламент
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