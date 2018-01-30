Новости: Спорт
Вторник, 30 января 2018, 00:08 • Сергей Куркович
Волейболистки "Химика" стали вторыми финалистами Кубка Украины
КИЕВ. 30 января. УНН. В Запорожье прошли полуфинальные поединки Кубка Украины по женскому волейболу в которых определились команды-финалисты турнира, передает УНН со ссылкой на ФВУ.
Южненский “Химик” в двух матчах праздновал “сухие” победы над ВК “Орбита-ЗН-ОДЮСШ” дважды по 3:0.
Соперницами “Химика” по финалу станут волейболистки “Галичанки”, которые только в золотом сете обыграли “Волынь-Университет-ОДЮСШ” (3:2, 2:3 и 15:11 счет золотого сета).
Добавим, что финальное противостояние, которое определит обладателя трофея пройдет 17 февраля во Черкассах.
Напомним, что в прошлом году “Химик” и “Галичанка” также разыграли Кубок Украины в очном противостоянии.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час