Волейболистки "Химика" стали вторыми финалистами Кубка Украины

КИЕВ. 30 января. УНН. В Запорожье прошли полуфинальные поединки Кубка Украины по женскому волейболу в которых определились команды-финалисты турнира, передает УНН со ссылкой на ФВУ.

Южненский “Химик” в двух матчах праздновал “сухие” победы над ВК “Орбита-ЗН-ОДЮСШ” дважды по 3:0.

Соперницами “Химика” по финалу станут волейболистки “Галичанки”, которые только в золотом сете обыграли “Волынь-Университет-ОДЮСШ” (3:2, 2:3 и 15:11 счет золотого сета).

Добавим, что финальное противостояние, которое определит обладателя трофея пройдет 17 февраля во Черкассах.

Напомним, что в прошлом году “Химик” и “Галичанка” также разыграли Кубок Украины в очном противостоянии.