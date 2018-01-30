Регистрация | Вход |
USD: 28,25 -0,3021  EUR: 34,97 -0,5367 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 января 2018 07:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Глава МИД Италии отправляется в Украину в качестве председателя ОБСЕ

Глава МИД Италии отправляется в Украину в качестве председателя ОБСЕ

КИЕВ. 30 января. УНН. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано отправляется в первую миссию в качестве председателя ОБСЕ в Украину и РФ. По данным пресс-службы дипломатического ведомства республики, во вторник Альфано встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, передает УНН.

Как указывается в программе визита, в консультациях примут участие специальный представитель председателя ОБСЕ по вопросам Донбасса Мартин Сайдик, а также председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и глава Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Марсель Писко. Кроме того Альфано встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом и выступит на итало-украинском бизнес-форуме.

Как ранее сообщал УНН, Министерство финансов США планирует обнародовать “кремлевский доклад” в ближайшие часы. Об этом сообщил первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах.

Источник: УНН
Теги: РФ, Украина, Италия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.