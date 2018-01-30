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Украинская теннисистка установила персональный рекорд в парном рейтинге WTA

Украинская теннисистка установила персональный рекорд в парном рейтинге WTA

КИЕВ. 29 января. УНН. 25-летняя уроженка Днепра Надежда Киченок сделала рывок в рейтинге WTA в парном разряде и стала первой ракеткой Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации.

После успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде Киченок (1885 очков) установила персональный рекорд, добавив сразу 10 ступенек — 36-я позиция в парном рейтинге WTA и стала первой ракеткой Украины среди “парниць”.

Зато бывший лидер среди украинок — Ольга Савчук, на этой неделе занимает сорок первом место (2), Людмила Киченок — сорок шестой (4), Екатерина Бондаренко — семьдесят второй (+9).

Добавим, что лидерами в парных выступлениях является уроженка Тайпея латыши Чан и 37-летняя швейцарка Мартина Хингис. В обоих по 10 130 зачетных баллов.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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