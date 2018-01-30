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Некоторые страны из-за санкций отказались от покупки оружия РФ

Некоторые страны из-за санкций отказались от покупки оружия РФ

КИЕВ. 30 января. УНН. Госдепартамент США в понедельник проинформировал Конгресс о результатах действия антироссийских санкций, в результате которых, по данным ведомства, некоторые страны отказались от закупок оружия в РФ на миллиарды долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Сегодня мы проинформировал Конгресс, что это законодательство и его применение приостановили продажу российского оружия. С тех пор, как они вступили в силу, по нашим оценкам, правительства ряда стран отказались от запланированных или уже объявленных закупок вооружения из России на несколько миллиардов долларов”, — сказала пресс-секретарь Госдепа Хизер Науерт.

При этом Нойерт уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

Как ранее сообщал УНН, Администрация США провела для Конгресса засекречен брифинг по вопросам введения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Бена Кардин.

Источник: УНН
Теги: США, РФ
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