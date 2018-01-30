США отказываются от "черного списка стран"

КИЕВ. 30 января. УНН. Министерство внутренней безопасности США заявило о том, что руководством страны принято решение отказаться от практики полного запрета на въезд беженцев из 11 стран, список которых никогда не был официально опубликован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Вместо этого беженцы будут подвергаться более тщательным проверкам. Согласно информации организаций по защите прав беженцев, речь идет о мигрантах из Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, КНДР, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии и Йемена.

Как известно, в октябре 2017 США в целом восстановили программу приема беженцев, сделав, однако, исключение для 11 стран, беженцы из которых составляют “угрозу национальной безопасности страны”. Полный список стран до сегодняшнего дня не был официально опубликован.

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Также напомним, что ограничения на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. После вступления в должность президента он издал несколько миграционных указов, которые, в частности, запретили въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, 23 декабря 2017 газета The New York Times разоблачила Дональда Трампа в уничижительных высказываний о мигрантов из Афганистана, Гаити и Нигерии. Так, американский лидер якобы отметил, что 2,5 тыс. Человек из тех, кто получил визы, прибыли из Афганистана, он сказал, что считает эту страну убежищем для террористов. Говоря о 15 тыс. человек из Гаити, Трамп выступил с утверждением, что “у них всех СПИД”. 40 тыс. приехали из Нигерии, констатировал президент. Он добавил, что, посмотрев на США, они “никогда не вернутся в свои лачуги” в Африке.

В то же время, по данным исследовательского центра Pew Research, в 2017 году темпы приема беженцев США значительно сократились. Так, за 9 месяцев США предоставили убежище 28 тысячам человек. В 2016 году убежище получили 97 тыс. человек.