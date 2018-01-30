NYT опубликовала список всех людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп

КИЕВ. 30 января. УНН. Дональд Трамп с момента избрания на пост президента США выступил в своем микроблоге в Twitter с критическими комментариями в отношении 181 политика, организации или страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Издание на двух полосах опубликовало подборку материалов с именами тех, кому были адресованы послания, и кратким содержанием. Эту публикацию газета обеспечила заголовком “Все люди, места и вещи, по которым Дональд Трамп выступил с оскорблениями с момента избрания на пост президента США”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместитель главы ФБР Маккейб уходит в отставку

Наибольшее число жестких комментариев президента, как следует из этой публикации, пришлось в адрес американских средств массовой информации. Для их характеристики он употреблял такие термины, как “бесчестные”, “лживые”, “очень коррумпированные”, “несправедливые”, “практически всегда отрицательные”, “неточные”, “злобные”, “полные конспирологические теории и слепой ненависти”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп рассказал о процессе написания постов в своем Twitter

Отдельных ярких эпитетов удостоились телекомпании. CBS Трамп назвал “лживыми новостями” и “врагом американского народа”, CNN — “теми, кто пользуется наименьшим доверием среди СМИ” и “мусорной журналистикой”, NBC — “более бесчестной, чем даже CNN” и “предвзятым”. Газету The New York Times президент называл “провальной”, “слабой и неэффективной”, “посмешищем” и “врагом американского народа”, а социальную сеть Facebook — “всегда антитрамповской”.

При характеристике своего бывшего соперника — кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон — Трамп, как следует из публикации, неоднократно использовал термин “криводушная Хиллари”, бывшего президента США Барака Обаму называл “слабаком”, а соглашение по ядерной программе Ирана — "ужасной“.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хиллари Клинтон зачитала на “Грэмми” отрывок из книги о Трампе

Досталось и скандальной книге “Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа” американского журналиста Майкла Вульфа, которая появилась в продаже в начале января: Трамп отозвался о ней как о “лживой” и “скучной”. Расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы США, которые ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и несколько комитетов Конгресса, он назвал “величайшей охотой на ведьм в американской истори”.