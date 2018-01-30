Свитолину включили в число претенденток на звание лучшей теннисистки января
КИЕВ. 30 января. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена номинантов на звание лучшей теннисистки мира по итогам января месяца, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
В шорт-листе оказалась первый номер украинского тенниса Элина Свитолина. WTA отметила попадания украинском в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который для Свитолиной стало самым высоким результатом турнира в карьере.
Заметим, что соперницами уроженки города Одесса получение престижной награды стали: лидер женского рейтинга и чемпионка “Australian Open” Каролин Возняцки, победительница турнира в Шэньчжэне и финалистка Открытого чемпионата Австралии Симона Халеп, а также чемпионка соревнований в Сиднее и полуфиналистка австралийского “Шлема” Ангелика Кербер.
Стоит отметить, что имя победительницы станет известными 2 февраля.
Напомним, что Свитолина повторила рекорд Украины, вернул себе звание третьей ракетки мира.