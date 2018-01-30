Украинец Бобров стал самым баскетболистом игры чемпионата Литвы

КИЕВ. 30 января. УНН. Тяжелый форвард сборной Украины Вячеслав Бобров провел удачный матч в составе литовского “Пьен Жвайгждес” в 21-м туре внутреннего чемпионата, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Украинец вышел в старте, отыграл 33 минуты против лидера чемпионата “Жальгириса” и набрал 24 очка (9/9 двухочковые, 0/3 двухочковые, 6/6 штрафные), собрал 5 подборов (1 в нападении), сделал 2 передачи и 1 перехват при 2 фолах и 2 потерях. Однако, такая высокая результативность игрока не спасла команду от поражения против “Жальгириса” — 80:91.

У ближайшего бомбардира Боброва в матче — Мичича только 16 набранных баллов.

Отметим, что команда Украинский после 18 туров занимает 6 место в чемпионате Литвы с 7 победами в 21 матчах.

Заметим, что в другом противостоянии встретились клубы двух других игроков сборной Украины. “Ювентус” Максима Корниенко обыграл “Витаутас” Дениса Лукашова — 86:78. Лукашов получил только 6 минут игрового времени за которые отдал 1 результативную передачу. Корниенко участия в игре не принимал.