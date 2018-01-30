Регистрация | Вход |
USD: 28,25 -0,3021  EUR: 34,97 -0,5367 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 января 2018 07:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинец Бобров стал самым баскетболистом игры чемпионата Литвы

Украинец Бобров стал самым баскетболистом игры чемпионата Литвы

КИЕВ. 30 января. УНН. Тяжелый форвард сборной Украины Вячеслав Бобров провел удачный матч в составе литовского “Пьен Жвайгждес” в 21-м туре внутреннего чемпионата, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Украинец вышел в старте, отыграл 33 минуты против лидера чемпионата “Жальгириса” и набрал 24 очка (9/9 двухочковые, 0/3 двухочковые, 6/6 штрафные), собрал 5 подборов (1 в нападении), сделал 2 передачи и 1 перехват при 2 фолах и 2 потерях. Однако, такая высокая результативность игрока не спасла команду от поражения против “Жальгириса” — 80:91.

У ближайшего бомбардира Боброва в матче — Мичича только 16 набранных баллов.

Отметим, что команда Украинский после 18 туров занимает 6 место в чемпионате Литвы с 7 победами в 21 матчах.

Заметим, что в другом противостоянии встретились клубы двух других игроков сборной Украины. “Ювентус” Максима Корниенко обыграл “Витаутас” Дениса Лукашова — 86:78. Лукашов получил только 6 минут игрового времени за которые отдал 1 результативную передачу. Корниенко участия в игре не принимал.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.