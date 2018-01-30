Apple вдвое сократит план производства iPhone X из-за низкого спроса - СМИ

КИЕВ. 30 января. УНН. Корпорация Apple в два раза - с 40 до 20 млн - сократит намеченный на январь-март текущего года план производства нового смартфона iPhone X из-за низкого спроса, передает УНН со ссылкой на Nikkei.

Согласно информации издания, об этом компания уже сообщила поставщиков комплектующих, среди которых японские фирмы.

Отмечается, что основной причиной для пересмотра стратегии стали слабые продажи флагманской модели в праздничный период в конце прошлого года на основных рынках сбыта: в Европе, Китае и США. В результате, если в самом начале продаж iPhone X в ноябре поставщики Apple не успевали выполнять заказы на комплектующие, то сейчас на складах накопилось достаточно большое количество собранной техники.

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Сокращение выпуска iPhone X иметь большое влияние на производителей, которые сотрудничают с компанией. В частности, это коснется японских компаний Murata Manufacturing, Kyocera, Sony и TDK. Они поставляют Apple платы, сенсоры для камер и аккумуляторные батареи.

В то же время производство более дешевых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus останется на ранее запланированном уровне - около 30 млн штук за период с января по март.

Как ранее сообщал УНН, Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Ранее эксперты обнаружили в процессорах Intel, AMD и ARM дефекты, через которые обычные пользовательские программы могут “увидеть” структуру защищенной части памяти ядра и способны обнаружить место хранения конфиденциальной информации.