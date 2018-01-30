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Директор ЦРУ заявил о возможном вмешательстве РФ в выборы в Конгресс 2018

Директор ЦРУ заявил о возможном вмешательстве РФ в выборы в Конгресс 2018

КИЕВ. 30 января. УНН. Директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео считает, что Российская Федерация может вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

“Я определенно ожидаю, что они (россияне), продолжат пытаться делать это (влиять на выборы в США). Но я убежден, что США в состоянии провести свободные и честные выборы и мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным”, - сказал руководитель ЦРУ на вопрос корреспондента ВВС о гипотетическом вмешательства России в выборы.

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6 ноября 2018 в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Гражданам страны предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 33 из 100 американских сенаторов. Кроме этого во многих штатах пройдут муниципальные и губернаторские выборы.

На данный момент в США проводится расследование по возможным вмешательством РФ в президентских выборах 2016 года. Москва много раз опровергала утверждение о попытках повлиять на ход этих выборов.

Как ранее сообщало УНН, Google и Twitter не нашли доказательств влияния России на региональные выборы в США в 2017 году. В ответах компаний на письменные вопросы членов комитета по разведке Сената США говорят, что им ничего не известно о каких-либо поддерживаемых государством попытки вмешательства в выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, а также в других волеизъявления на национальном или местном уровне в прошлом году.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, спецслужбы
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