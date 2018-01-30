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КНР начала эксплуатацию своей первой орбитальной рентгеновской обсерватории "Huiyan"

КНР начала эксплуатацию своей первой орбитальной рентгеновской обсерватории "Huiyan"

КИЕВ. 30 января. УНН. Китайский спутник “Huiyan” официально введен в эксплуатацию и будет использоваться в качестве первой китайской рентгеновской обсерватории для исследования Вселенной. Об этом сообщает УНН со ссылкой Государственное управление науки, технологий и промышленности для оборонных нужд КНР.

“Космический аппарат предназначен для исследования целого ряда космических явлений, в том числе черных дыр и пульсаров (нейтронных звезд)”, — отмечается на сайте ведомства.

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Huiyan был запущен 15 июня 2017 с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). За это время он успешно прошел орбитальные испытания и был признан пригодным для использования в реализации ряда ключевых научно-технических проектов стратегической значимости.

Как ранее сообщал, китайские ученые впервые успешно “телепортировали” фотон на орбиту Земли. Квантовую телепортацию осуществили на спутник, расположенный на расстоянии более 500 км.

Источник: УНН
Теги: Китай, космос
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