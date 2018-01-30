За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен

КИЕВ. 30 января. УНН. За прошедшие сутки единственный обстрел со стороны боевиков вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” зафиксировано глубокой ночью. В результате обстрела один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Вдоль линии разграничения сторон весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня.

“На Донецком направлении, около трех часов ночи враг в течение сорока пяти минут вел огонь по нашим защитникам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Как ранее сообщал УНН, в штабе АТО предупредили о возможных терактах боевиков в ближайшее время.