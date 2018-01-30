Референдум относительно абортов пройдет в Ирландии в мае

КИЕВ. 30 января. УНН. Правительство Ирландии по итогам специального заседания в понедельник высказалось за проведение национального референдума по вопросу отмены запрета на аборты. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Лео Варадкар, информирует УНН.

“Гражданам надлежит высказаться за или против внесения изменений в конституционные акты Ирландии, — сказал премьер. — В случае поддержки закон будет изменен, но некоторые ограничения сохранятся”. “Речь идет о разрешении абортов в период до 12 недель беременности, — уточнил Варадкар. — На более поздних сроках будут необходимые медицинские показания”.

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Восьмая поправка была принята в 1983 году, также после референдума.

Текущий закон фактически запрещает делать аборты на территории страны даже в случае изнасилования, инцеста или аномалии плода.

По словам Варадкара, если население откажется от этой поправки, ответственность за принятие законодательства об абортах перейдет ирландскому парламенту.

Вопрос об абортах более 30 лет остается в центре общественного и политического полемики Ирландии. По данным Ирландской ассоциации планирования семьи, с момента действия Восьмой поправки более 170 тыс. ирландских женщин сделали аборты в зарубежных клиниках. “Мы должны прекратить заниматься экспортом этой проблемы”, — подытожил свое выступление Варадкар.

Напомним, ВОЗ обеспокоена, что в мире ежегодно совершается около 25 млн подпольных абортов, пятая часть из которых приводит к инвалидности женщин.