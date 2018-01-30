Защита потерпевших от расстрелов на Майдане заявила отвод эксперту

КИЕВ. 30 января. УНН. Сторона защиты пострадавших от расстрела активистов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года заявила отвод эксперту Игорю Самойленко, который участвовал в баллистической экспертизе, за разглашение им СМИ отдельных фактов до обнародования результатов экспертиз. Об этом сегодня на судебном заседании сообщил председательствующий коллегии судья Святошиського районного суда Киева Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.

"В суд поступило заявление защиты об отводе эксперта. Мотивировкой является то, что эксперт Игорь Самойлов, который принимает участие в комплексной баллистической экспертизе, выразил свое мнение еще до обнародования результатов экспертизы, ставит под сомнение его беспристрастность", - сказал Дячук.

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Он отметил, что интервью Самойлова было напечатано в одном из интернет-изданий.

Напомним, 5 февраля руководитель СБУ Василий Грицак доложил Президенту Украины Петру Порошенко, что в ходе расследования материалов уголовных производств, связанных с событиями 2013-2014 годов (Революции Достоинства), Службой безопасности был принят ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых было обнаружены фрагменты 23 единиц огнестрельного нарезного оружия, из которого стреляли на Майдане.

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Также экспертиза выявила, что с табельных автоматов экс-"беркутовцев" Александра Зинченко и Павла Аброськина были убиты три майдановца.