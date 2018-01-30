Суд продолжит рассмотрение дела экс-бойцов "Беркута" 31 января

КИЕВ. 30 января. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжит 31 января рассмотрение дела по обвинению 5 экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в расстрелах митингующих на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года. Об этом сегодня на судебном заседании сообщил председательствующий коллегии судья Святошиського районного суда Киева Сергей Дячук, передает корреспондент.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 11.30 31 января", - сказал Дячук.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании суд продолжил допрос свидетелей и исследования видеодоказательств, а также сообщил о завершении подготовки запросов в рамках международной правовой помощи для установления местонахождения и допроса в качестве свидетелей расстрелов на Майдане гражданина Грузии и гражданина Армении. Также суд сообщил его участникам о поступлении заявления от стороны защиты об отводе эксперту-баллистику.

Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим бойцам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.