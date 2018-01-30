Гиркин прокомментировал решение суда о компенсации родственникам жертв МН17

КИЕВ. 30 января. УНН. Бывший так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин заявил, что ему "ни тепло ни холодно" от решения американского суда о компенсации родственникам жертв катастрофы МН17. Об этом он сказал "Дождю", передает УНН.

“Поскольку я уже чуть ли не „террорист номер 1 в мире“, что мне опасаться? Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет. Я что, против, что ли? Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый Boeing, мне не жалко будет помочь людям”, — заявил И.Гиркин.

Напомним, ранее сообщалось, что группа родственников сбитого над Украиной Boeing MH17 выиграла американский суд против экс-командира боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), который дает им право на сотни миллионов компенсации.

Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.