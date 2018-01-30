Внук экс-президента Узбекистана попросил политического убежища у Великобритании

КИЕВ. 30 января. УНН. Внук бывшего президента Узбекистана Ислам Каримов-младший попросил политического убежища у Великобритании. Об этом его адвокат сообщил службе ВВС в Узбекистане, передает УНН.

Так, отмечено, что Каримов-младший живет в Лондоне и попросил об убежище не менее месяца назад. Ранее он заявлял, что не собирается искать политического убежища.

Напомним, в декабре Соединенные Штаты внесли в санкционный список в рамках "закона Магнитского" сына генпрокурора России Артема Чайки и Гульнару Каримову, дочь бывшего президента Узбекистана.