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Работа студентов в дуальном обучении должно быть оплаченной - МОН

Работа студентов в дуальном обучении должно быть оплаченной - МОН

КИЕВ. 30 января. УНН. Работа студентов во время дуального обучения должна быть оплачиваемой. Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Юрий Рашкевич. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

"Одна из концептуальных вещей, которая должна быть в дуальной форме образования, это чтобы работа студентов во время обучения на предприятии, в организации оплачивалась. Даже не столько с точки зрения, чтобы они могли заработать денег, хотя это тоже важно для студентов.

Однако ключевая вещь в другом. В наше время все считают деньги. И если организация берет к себе студентов на дуальное обучение и обязана платить им, то это означает, что их не будут использовать для "подсобных работ" - бумаги переводить или кофе носить. Это значит, что для них найдут адекватную работу", - заявил Рашкевич.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что учителя начальной школы, которые не прошли курс повышения квалификации, не смогут обучать первоклассников.

Источник: УНН
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