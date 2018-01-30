Неизвестные угрожают судьи, которая арестовала двух мужчин за поджог церкви в Киеве

КИЕВ. 30 января. УНН. Неизвестные лица угрожают судьи Шевченковского районного суда Киева Татьяне Левицкой за избрание ареста двум мужчинам, которые накануне Нового года в столице подожгли здание "Монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный". Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

Как отмечается, по завершению судебного заседания в ночь на 28 января 2018 судьи на собственном автомобиле поехала домой, а утром на лобовом стекле обнаружила бумажку с изображением семьи.

"В два часа ночи я приехала домой на собственном автомобиле. Утром этого же дня на лобовом стекле автомобиля, который был припаркован возле моего дома, под "дворником" был кем-то подложен лист в виде буклета, на котором изображена семья (папа, мама и двое детей), а на обратной стороне выдержки из статей Конституции Украины. Таким образом неизвестные следили за моим автомобилем от суда к дому, в котором я живу", - отметила в своем объяснении Левицкая.

Учитывая, что у меня есть муж и двое детей, добавила судьи, я приняла это как угрозу лично мне и моей семье, в связи с выполнением мной правосудия в Украине и по этому поводу обратилась в полицию о выяснении, кем был подброшен этот лист.

Стоит отметить, что здание указанной церкви стоит на остатках фундамента Десятинной церкви, построенной в Х веке.

Напомним, 28 января суд арестовал мужчин за поджог монастыря Московского патриархата в Киеве.