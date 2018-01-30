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Список "друзей Кремля" могут рассмотреть на следующем заседании G7 - Климкин

Список "друзей Кремля" могут рассмотреть на следующем заседании G7 - Климкин

КИЕВ. 30 января. УНН. Вопрос о включении лиц из "списка друзей Кремля" в санкционный может появиться на следующем заседании "Большой семерки". Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелино Альфано, передает корреспондент УНН.

"... сегодня США опубликовали список лиц, которые, я надеюсь, имеют очень большие шансы попасть под санкции США. Этот список означает, что США считают, что, во-первых, Россия нарушает фундаментальные принципы международного права, во-вторых, что РФ пытается системно разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире. Публикация этого списка также означает, что все, кто там находится, а не только Россия, несут личную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права, сознательное системное воздействие с целью разрушить работу демократических институтов, цивилизованный мир", - сказал министр.

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По его мнению, этот список означает, что РФ "непременно получит системный ответ" от мирового сообщества.

"Ключевым элементом в этом есть солидарность всего цивилизованного мира. Уверен, что эти вопросы будут обсуждаться во время следующих встреч, в том числе "Большой семерки", где главенствуют канадцы", - сказал Климкин.

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Напомним, 30 января Министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад", в нем 210 имен.

Источник: УНН
Теги: РФ, Павел Климкин, G7, Кремль
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