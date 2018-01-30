Чиновника "Киевводоканала" с помощниками задержали на взятке в 173 тыс. грн

КИЕВ. 30 января. УНН. Правоохранительные органы задержали чиновника ЧАО "Киевводоканал" и двух его "помощников" на получении взятки на общую сумму 173 тыс. грн. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

По информации А.Лысенко, они получили взятку на общую сумму 173 тысяч гривен.

При этом, уточнил он, часть неправомерной выгоды получили в виде компьютерной и бытовой техники, стоимость которой 140 тысяч гривен, а часть в виде денег — 33 тысяч гривен.

Представитель ГПУ сообщил, что правоохранители установили, что руководитель одного из структурных подразделений ЧАО “Киевводоканал” из-за своих посредников организовал дополнительный способ заработка денег, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

За определенное вознаграждение, рассказал Лысенко, он “закрывал” глаза на правонарушения и не принимал мер административного воздействия в отношении субъектов хозяйствования. В частности, по неначислению штрафных санкций за сброс в канализационную сеть сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Он добавил, что фигурантам дела сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Как сообщал УНН, на Волыни СБУ объявила о подозрении задержанному на взятке прокурору.