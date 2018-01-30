Полиция открыла производство по факту падения крана на Прикарпатье

КИЕВ. 30 января. УНН. На Прикарпатье по факту гибели людей из-за падения крана полицией начато уголовное производство. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.

По факту гибели людей из-за падения крана, следователями начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования назначено проведение экспертиз.

Выездом работников следственно-оперативной группы на место происшествия предварительно было установлено, что на базе комплектации Ивано-Франковской дистанции пути Львовской железной дороги козловой кран "УК-3032" из-за сильного порывистого ветра упал на кабину грузового автомобиля, внутри которого находились водитель 1964 г.р. и сварщик 1971 г.р., жители Львовщины. В результате полученных травм они погибли на месте происшествия.

Напомним, утром, 30 января, на одном из предприятий в пригородном селе Хриплин промышленный кран упал на автомобиль марки "КрАЗ", расположенный рядом. В результате двое мужчин, находившихся в кабине грузовика, погибли на месте происшествия.