Климкин: более 50% обстрелов боевиков на Донбассе из тяжелого оружия
КИЕВ. 30 января. УНН. Более 50% обстрелов, осуществляемых боевиками на территории Донбасса, ведется из тяжелого вооружения. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелина Альфано, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы начали разговор о ситуации на оккупированном Донбассе. Ситуация тяжелая, поскольку более 50% обстрелов — с тяжелого запрещенного оружия”, — отметил он.
Все эти обстрелы, по словам министра, не случайны, а сознательные и прицельные, включая обстрелы с тяжелого, легкого оружия и действия снайперов.
“Я благодарю Анджелино за внимание к нуждам СММ ОБСЕ”, — отметил он.
Как сообщал УНН, П.Климкин рассказал, когда планируется следующая встреча в “нормандском формате”.