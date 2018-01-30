Климкин: более 50% обстрелов боевиков на Донбассе из тяжелого оружия

КИЕВ. 30 января. УНН. Более 50% обстрелов, осуществляемых боевиками на территории Донбасса, ведется из тяжелого вооружения. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелина Альфано, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы начали разговор о ситуации на оккупированном Донбассе. Ситуация тяжелая, поскольку более 50% обстрелов — с тяжелого запрещенного оружия”, — отметил он.

Все эти обстрелы, по словам министра, не случайны, а сознательные и прицельные, включая обстрелы с тяжелого, легкого оружия и действия снайперов.

“Я благодарю Анджелино за внимание к нуждам СММ ОБСЕ”, — отметил он.

Как сообщал УНН, П.Климкин рассказал, когда планируется следующая встреча в “нормандском формате”.