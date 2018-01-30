Италия во время председательства в ОБСЕ окажет давление для освобождения заложников - Климкин

КИЕВ. 30 января. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что во время итальянского председательства в ОБСЕ будет достигнуты успехи по освобождению украинских заложников и политзаключенных. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелина Альфано, передает корреспондент УНН.

"Отдельный момент - это освобождение наших заложников и политзаключенных, где ОБСЕ может и играет важную роль. Конечно, во взаимодействии с другими международными организациями, например МККК", - сказал П.Климкин.

Он выразил уверенность в твердой позиции итальянской стороны по освобождению удерживаемых граждан Украины.

"Я уверен, что итальянское председательство сможет делать последовательное давление для того, чтобы мы достигли успехов именно здесь", - отметил министр.

Напомним, глава МИД Италии Анжелина Альфано в среду посетит Донбасс.