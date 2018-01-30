Апелляционный суд признал законным отстранение адвокатов Януковича от дела Майдана

КИЕВ. 30 января. УНН. Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда об отстранении адвокатов экс-президента Виктора Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриана Фозекош от дела о рострилы на Майдане. Об этом сообщили УНН в адвокатской компании, которая защищает Януковича.

"Адвокаты сегодня прибыли в Апелляционный суд заблаговременно и 1,5 часа ждали начала заседания. Помощник судьи неоднократно сообщал адвокатов об отсутствии судьи, предлагая дождаться начала судебного заседания, а затем неожиданно появилось решение, постановление Печерского суда оставлено в силе", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

Напомним, апелляционная жалоба адвокатами Януковча была подана 12 декабря 2017 Причиной этого их стало устранение из дела Майдана судьей Печерского районного суда Светланой Шапутько 11 декабря из-за неявки защитников на заседание в связи с участием в другом.

В производстве Печерском райсуде Киева находится ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.