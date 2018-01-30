ЕС решил не поддерживать усиление санкций против РФ - премьер Бельгии

КИЕВ. 30 января. УНН. Европейский союз решил не поддерживать усиление санкций против Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС, передает УНН.

"Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций", - заявил Мишель.

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Напомним, ранее сообщалось, что в перечень должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые могут иметь связи с российскими властями, который называют "кремлевским докладом" США, вошли 96 олигархов.