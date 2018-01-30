ГПУ передала в суд дело в отношении экс-командира взвода киевского "Беркута"

КИЕВ. 30 января. УНН. Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины передал в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского "Беркута" в деле разгона Евромайдана, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

"Обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут", по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28, ч.4 ст.41, ч.2 ст.365 (в редакции от 07.04.2011), ч.1 ст.28, ч.4 ст.41, ст.340 УК Украины, 29.01.2018 направлено для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе следствия собрано достаточно доказательств для обвинения бывшего командира взвода №2 оперативной роты №4 полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве, в незаконном, во исполнение явно преступного приказа, совершенного группой лиц, препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом с применением физического насилия, и умышленном превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями.

В ведомстве напомнили, что по этому эпизоду противодействия протестным акциям сообщено о подозрении 20 лицам, в том числе бывшим Президенту Украины, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителю, председателю КГГА, начальнику ГУ МВД Украины в городе Киеве, его заместителю и другим правоохранительным органам.

Десять подозреваемых объявлены в розыск.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.

Как сообщал УНН, дело по четырем экс-беркутовцам за избиение автомайдановцев направили в суд.