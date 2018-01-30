В Киеве будут судить "экс-чиновника" оккупированного Крыма за госизмену

КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратура города Киева передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего и.о. заместителя начальника Федеральной исполнительной службы судебных приставов по "Республике Крым", который способствовал оккупации полуострова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-служи прокуратуры Киева.

По информации столичной прокуратуры, "экс-чиновник" обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

"В ходе досудебного следствия получены неопровержимые доказательства того, что с апреля 2014 по апрель 2015 экс-чиновник оказывал помощь РФ и способствовал оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работая временно исполняющим обязанности заместителя начальника Федеральной исполнительной службы судебных приставов по "Республике Крым", злоумышленник обеспечивал функционирование незаконно созданного представительного органа и способствовал представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности на территории Украины.

Стоит отметить, что указанные факты государственной измены были обнаружены следователями столичной прокуратуры в ходе расследования другого уголовного производства, начатого в июле 2017 по факту принятия двумя высокопоставленными ПАО "Укрзализныця" предложения неправомерной выгоды в сумме почти 4 млн грн.