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В Польше заявили, что им не обойтись без работников из Украины

В Польше заявили, что им не обойтись без работников из Украины

КИЕВ. 30 января. УНН. Для обеспечения и сохранения экономического роста Польши нужна рабочая сила из Украины. Об этом заявил председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna, передает УНН.

Глапинский подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из Украины и Беларуси. Так, в декабре прошлого года показатель безработицы в Польше составил 6,6 процента, а рост ВВП, по оценкам аналитиков, достиг уровня в 4,5 процента.

Для польского рынка труда оказались проблемными такие негативные тенденции как старения населения и трудовая миграция среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы.

При таких условиях волна дешевых рабочих рук из Украины и Беларуси компенсировала значительный кадровый голод на рынке труда Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше с 2018 года начинают действовать новые правила трудоустройства иностранцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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