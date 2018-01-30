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В Черновцах автомобиль "вылетел" на тротуар

В Черновцах автомобиль "вылетел" на тротуар

КИЕВ. 30 января. УНН. В Черновцах из-за лопнувшего колеса автомобиль "вылетел" на тротуар и зацепил трех человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Черновицкой области.

"Предварительно установлено, что автомобиль ехал по дороге, когда у него лопнуло одно колесо. В результате - авто ударилось о бордюр и "вылетело" на тротуар. В результате ДТП автомобиль зацепил трех человек, которые к счастью не получили травм", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что водитель автомобиля на момент ДТП, по предварительной информации, был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сегодня утром в селе Хриплин, которое расположено на территории Ивано-Франковска, произошел несчастный случай на строительной площадке, во время которого погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Черновцы
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