Предложения относительно охранников для наблюдателей ОБСЕ на Донбассе не имеют смысла - Климкин

КИЕВ. 30 января. УНН. Предложение от Москвы в отношении охранников для СММ не имеет никакого смысла, ведь пока нет реальной альтернативы миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелино Альфано, передает корреспондент УНН.

"Я в постоянном контакте с нашими друзьями и союзниками. Несколько раз говорил с Куртом Волкером: до встречи с Сурковым и после", - сказал Климкин, добавив, что во время встречи Волкера и Суркова "не было достигнуто никакого результата".

Однако, по словам министра, Украина и друзья будут последовательно давить с целью имплементации логики дорожной карты.

"Надеюсь, что последние события с американской стороны тоже "помогут" Москве понять, что и предложения относительно телохранителей для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия. Нужно дать СММ работать, и нужно дать миротворцам, реальным миротворцам, взять контроль над ситуацией на оккупированных территориях", - подчеркнул Климкин.

Ранее глава МИД Украины отметил, что "мы продолжим давление на Россию относительно ввода миротворцев ООН на Донбассе".