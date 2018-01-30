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"Заря" подписала экс-защитника молодежки дортмундской "Боруссии"

"Заря" подписала экс-защитника молодежки дортмундской "Боруссии"

КИЕВ. 30 января. УНН. "Заря" объявила о подписании контракта с защитником Мохаммедом Эль-Буаззати, который стал новичком "бело-черных", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с 21-летним футболистом оформлен по системе 2 года + 1 выступать Эль-Буаззати под 16 номером, зато бывший обладатель 16-го номера - голкипер Лунин, будет выступать под 1-м.

Марокканец прибыл на просмотр в команду 25-го января и был задействован во втором тайме встречи с грузинским "Динамо".

Футбольная карьера 21-летнего спортсмена получила свое развитие в юниорской Бундеслиге, так как, когда Мохаммеду было 7 лет с Марокко его семья перебралась в Германию. С 2006 по 2014 годы находился в командах разных возрастных групп дортмундской "Боруссии", где провел более 80-ти официальных матчей. Затем выступал за клуб третьей Бундеслиги - "Оснабрюк", имея в активе 17 игр.

Отметим, что защитник был задействован в играх сборной Марокко U-17 и U-20. В данный момент вызывается в сборную U -23 своей страны и рассматривается как кандидат в Национальную сборную своей страны. Участвовал в юношеском чемпионате Африки и чемпионате мира среди юношей.

Заметим, что Эль-Буаззати может закрыть несколько позиций на поле. В нескольких сезонах, например, 49 матчей футболист сыграл в центре обороны, 7 раз выходил на поле в качестве правого защитника и даже был замечен в опорной зоне.

Напомним, "Заря" сыграла вничью в заключительной игре первого тренировочного сбора.

 

Источник: УНН
Теги: футбол
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