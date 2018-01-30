Климкин очертил направления бизнес-сотрудничества Украины и Италии

КИЕВ. 30 января. УНН. Украине нужны итальянские инвестиции, итальянские технологии, итальянский опыт и видение европейского и мирового рынка. Об этом заявил во время открытия украинского-итальянского бизнес-форума министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Италия наш третий партнер в Европе и шестой в мире. Но мы должны углублять сотрудничество. Итальянские инвестиции, технологии, опыт, видение европейского и мирового рынка - то без чего мы не будем продвигаться вперед. Ведь суть ЗСТ заключается не в том, чтобы продать больше пшеницы или оборудования, смысл ЗСТ в инвестициях, европейских и, в частности, итальянских, а также постепенное включение нас в цепочки поставок продукции", - отметил Климкин.

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По его словам, итальянский бизнес особенно интересуется инфраструктурными и энергетическими проектами в Украине.

"Я верю, что итальянский бизнес найдет себя в Украине", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.