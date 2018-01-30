Список доверенных лиц Путина: Тимати, Чичерина, Стас Михайлов

КИЕВ. 30 января. УНН. Певица Юлия Чичерина, Стас Михайлов и рэпер Тимати вошли в число доверенных лиц президента России Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщают, что ранее Центризбирком РФ уже зарегистрировал несколько сотен доверенных лиц Путина на предстоящих выборах. Во вторник аналогичное решение о регистрации ЦИК принял еще в отношении 62 доверенных лиц, таким образом сейчас общее количество доверенных лиц Путина составляет 476 человек.

Согласно приложению к постановлению ЦИК, в число доверенных лиц вошли актриса театра и кино Галина Волчек, актёр Алексей Гуськов, певица Лариса Долина, политолог Оксана Гаман-Голутвина, пианист Денис Мацуев, режиссёр Юрий Кара, директор Третьяковки Зельфира Трегулова, врач Леонид Рошаль, музыканты Юлия Чичерина и Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати.

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В список доверенных лиц также вошли: актриса Лидия Вележева, балерина Светлана Захарова, член-корреспондент РАН Александр Иноземцев, актер Владимир Машков, певец Стас Михайлов, тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, гимнаст, Олимпийский чемпион Алексей Немов, ресторатор Аркадий Новиков, телеведущая Яна Чурикова, глава РСПП Александр Шохин.

Также доверенными лицами Путина стали президент Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, звезда ТНТ, комедийный актёр Игорь Харламов, более известный как Гарик Харламов, музыкант и дирижёр Михаил Турецкий, актёр Юрий Соломин, ректор МГУ Виктор Садовничий, хоккеист Александр Овечкин.

Ранее в число доверенных лиц Путина уже вошли многие известные деятели культуры, среди них режиссёры Никита Михалков, Федор Бондарчук и Владимир Хотиненко, актёры Василий Лановой, Михаил Боярский, Александр Калягин и Сергей Безруков, певица Ольга Кормухина, музыканты Сергей Мазаев и Николай Расторгуев, театральный деятель Эдуард Бояков, артист Юрий Башмет, эстрадный певец Лев Лещенко, певец Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия. Доверенными лицами Путина стали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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Среди доверенных лиц есть и звезды спорта — фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, боксер Александр Поветкин, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В списке доверенных лиц Путина значатся бессменный ведущий телепередачи "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Леонид Якубович, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, космонавт, герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, адвокат Анатолий Кучерена, журналист Евгений Поддубный, политолог Наталия Нарочницкая, глава ФНПР Михаил Шмаков, правозащитница Ольга Костина, модельер Валентин Юдашкин.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта.