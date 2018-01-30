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Месси хотел бы выступать за клуб Бекхэма

Месси хотел бы выступать за клуб Бекхэма

Лионель Месси

КИЕВ. 30 января. УНН. Один из самых дорогих футболистов современности нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма с включением его клуба в состав MLS, сообщает УНН со ссылкой на AS, Marca.

Аргентинец записал специальное видеообращение к 42-летнему англичанину, намекнув на возможный переход в американский клуб в будущем.

"Привет, Дэвид. Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне", - сказал аргентинец.

Стоит отметить, что проведение первых поединков команды Бекхэма должно состояться в 2020 году.

Напомним, что о включении клуба Бекхэма в самую сильную футбольную лигу США было объявлено на специальной церемонии.

Источник: УНН
Теги: США, футбол
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