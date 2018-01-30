Месси хотел бы выступать за клуб Бекхэма

КИЕВ. 30 января. УНН. Один из самых дорогих футболистов современности нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма с включением его клуба в состав MLS, сообщает УНН со ссылкой на AS, Marca.

Аргентинец записал специальное видеообращение к 42-летнему англичанину, намекнув на возможный переход в американский клуб в будущем.

"Привет, Дэвид. Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне", - сказал аргентинец.

Стоит отметить, что проведение первых поединков команды Бекхэма должно состояться в 2020 году.

Напомним, что о включении клуба Бекхэма в самую сильную футбольную лигу США было объявлено на специальной церемонии.