Нацплан действий по энергосбережению и возобновляемой энергетики требует около 60 млрд инвестиций

КИЕВ. 30 января. УНН. Чтобы выполнить, принятый в 2015 году Национальный план действий по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), Украине нужно инвестировать 12 млрд евро в ВИЭ и 35-50 млрд евро в энергосбережение. Об этом заявил во время украинского-итальянского бизнес-форума председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает корреспондент УНН.

"Национальный план действий по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии предусматривает, что уже в 2020 году мы будем потреблять 11% энергии из возобновляемых источников, а в 2025 году - 25%. Для этого нам нужно инвестировать 12 млрд евро в возобновляемые источники, а в энергосбережение - 35-50 млрд евро", - рассказал Савчук.

Напомним, Бюджет-2018 предусматривает 2 млрд грн на энергоэффективность.