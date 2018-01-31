Италия стремится предоставить последовательную поддержку Украине - Альфано

КИЕВ. 30 января. УНН. Для Италии очень важно решить сложную ситуацию, которая сложилась в Украине. Об этом сказал Глава МИД Италии Анджелино Альфано во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкином, передает корреспондент УНН.

"Мой приезд (в Украину) - не просто чтобы прочитать вам здесь лекцию. Своим приездом сюда я хочу подчеркнуть, что для Италии очень важно решить проблематику Украины и ситуацию, которая сложилась в государстве", - сказал он.

Италия стремится предоставить Украине последовательную поддержку, подчеркнул министр.

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"У нас есть очень конструктивные идеи относительно центрального вопроса. Мы понимаем, что нельзя по-другому выполнять минские договоренности. И мы не можем смотреть на сегодняшнюю ситуацию и считать ее нормальной. Мы также надеемся, что и в нормандском формате и в других переговорах, которые происходят, все-таки мы сможем вернуться к правильному выполнению минских договоренностей и все-таки изменения ситуации", - отметил Альфано.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что во время итальянского председательства в ОБСЕ будет достигнуто успехов по освобождению украинских заложников и политзаключенных.