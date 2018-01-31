Решение о мере пресечения Пробачаю суд объявит завтра
КИЕВ. 30 января. УНН. В судебном заседании о продлении меры пресечения менеджеру компании “Снэк Экспорт” Денису Пробачаю объявлен перерыв до 31 января, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение суд объявит завтра в 9.50.
Напомним, что прокуратура настаивает на продлении ареста подозреваемого. Адвокаты Пробачая просят освободить его из-под стражи.
Также напомним, что Пробачай подозревается следствием СБУ в финансировании терроризма. Речь идет об организации сбыта снековой продукции компании "Снэк Экспорт" (входящей в семейную корпорацию нардепа С.Рыбалки S.Group) на территориях ОРДЛО и уплату налогов самопровозглашенным республикам.
Ранее суд уже дважды арестовывал Пробачая.
Добавим, что в суде прокуроры зачитали смс-переписку Пробачая, где говорится о договоренности о поставках продукции "Снэк Экспорт" на временно оккупированные территории.