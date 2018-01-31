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В аэропорту "Борисполь" задержан вербовщик боевиков в террористические группировки

В аэропорту "Борисполь" задержан вербовщик боевиков в террористические группировки

КИЕВ. 30 января. УНН. Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, иностранца пограничники сразу задержали и передали сотрудникам Нацполиции. По данному факту сообщено украинском бюро Интерпола в г.. Киеве.

Источник: УНН
Теги: терроризм, Интерпол, вербовка
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