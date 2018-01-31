Солдата, сбежавшего из воинской части, лишили свободы на три года

КИЕВ. 30 января. УНН. Военнослужащего одной из частей Вооруженных Сил Украины, который бежал из в/ч и более года скрывался, лишили свободы на три года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Солдат, будучи военнослужащим призванным по мобилизации, в июне 2016 самовольно оставил воинскую часть и к декабрю 2017 уклонялся от исполнения обязанностей военной службы и скрывался от правоохранительных органов в Харьковской области, проводя время по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

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По информации прокуратуры, во время розыскных мероприятий проведенных в рамках досудебного расследования военной прокуратурой Деснянского гарнизона было установлено место нахождения подозреваемого, он задержан и ему избрана мера пресечения - заключение под стражу.

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25 января 2018 года приговором Козелецкого районного суда Черниговской области военнослужащему С., за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы), назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.