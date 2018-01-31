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Солдата, сбежавшего из воинской части, лишили свободы на три года

Солдата, сбежавшего из воинской части, лишили свободы на три года

КИЕВ. 30 января. УНН. Военнослужащего одной из частей Вооруженных Сил Украины, который бежал из в/ч и более года скрывался, лишили свободы на три года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Солдат, будучи военнослужащим призванным по мобилизации, в июне 2016 самовольно оставил воинскую часть и к декабрю 2017 уклонялся от исполнения обязанностей военной службы и скрывался от правоохранительных органов в Харьковской области, проводя время по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

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По информации прокуратуры, во время розыскных мероприятий проведенных в рамках досудебного расследования военной прокуратурой Деснянского гарнизона было установлено место нахождения подозреваемого, он задержан и ему избрана мера пресечения - заключение под стражу.

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25 января 2018 года приговором Козелецкого районного суда Черниговской области военнослужащему С., за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы), назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Источник: УНН
Теги: суд, арест, солдаты
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