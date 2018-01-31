В Минфине США рассказали, когда введут санкции против "друзей Кремля"
КИЕВ. 30 января. УНН. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними. Об этом он заявил на слушаниях в банковском комитете сената США, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы намерены использовать (опубликованный накануне - ред.) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции, мы работаем над ними", - сказал Мнучин.
Отвечая на вопрос о сроках введения новых санкций, министр финансов отметил: "Я хочу быть осторожен, но в ближайшем будущем вы увидите санкции".
"Я хочу быть осторожным и не могу обещать вам, что это произойдет в течение месяца, но, уверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите - может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо выполнить много работы", - сообщил он.
В связи с требованием принять более решительные меры против России и ее руководства Мнучин заявил, что, "очевидно, есть проблемы, которые мы должны (решать), и мы решаем их с помощью санкций и, как я сказал ранее, в связи с поданым прошлой ночью докладом, будут дополнительные санкции".
Как сообщал УНН, 30 января Министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад", который содержит 210 имен российских чиновников и олигархов.