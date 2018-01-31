"Центрэнерго" будет покупать уголь у компании из окружения "смотрящего" за угольной отраслью – СМИ

КИЕВ. 30 января. УНН. В конкурсе, который многие эксперты называли неконкурентным, принял участие лишь один участник. Компания "смотрящего" за угольной отраслью Виталия Кропачева выиграла торги на поставку угля для государственного "Центрэнерго", об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

30 января на Украинской энергетической бирже "Центрэнерго" проводила тендерную закупку угля. По данным источника, компания "Шахтерсктранс" победила с ценой 2400 грн/тонна (2880 с НДС). По этой ставке компания согласилась поставить "Центрэнерго" 100 тысяч тонн угля марки "Г".

Структуры группы ДТЭК, которая до конца прошлого года была одним из основных поставщиков угля на станции "Центрэнерго", участия в торгах не принимали.

ООО "Шахтерсктранс" принадлежит Виктору Медведеву, зарегистрированному по адресу: город Торез, ул. 50 лет СССР, д. 9 кв. 35. Соседом Медведева по указанному адресу является неофициальный куратор угольной отрасли Виталий Кропачев, зарегистрированный в том же доме в квартире №4.

Как сообщил на своем аккаунте в Facebook, экс-член НКРЕКУ Андрей Герус, в торгах принял участие лишь один участник.

Ранее эксперты неоднократно указывали на дискриминационные условия конкурса "Центрэнерго", которые создают финансовые преференции для компаний, пользующихся льготами в оплате НДС по отношению к поставщикам-плательщикам НДС.

25 января детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в киевском офисе неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева.