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Российские журналисты подрались в прямом эфире из-за Сталина

Российские журналисты подрались в прямом эфире из-за Сталина

КИЕВ. 30 января. УНН. Российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались во время прямого эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции, передает УНН.

Отмечается, что оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую нужно лечить".

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Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде". После этого между журналистами началась драка.

Источник: УНН
Теги: РФ, журналисты, драка
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