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Вторник, 30 января 2018, 22:15 • Тоня Туманова
Российские журналисты подрались в прямом эфире из-за Сталина
КИЕВ. 30 января. УНН. Российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались во время прямого эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции, передает УНН.
Отмечается, что оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую нужно лечить".
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Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде". После этого между журналистами началась драка.
Источник: УНН
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