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Bloomberg: при создании "кремлевского списка" использовали список Forbes

Bloomberg: при создании "кремлевского списка" использовали список Forbes

КИЕВ. 30 января. УНН. Перечень предпринимателей с "кремлевского списка" был сформирован Минфином США, в том числе на основе перечня, опубликованного журналом Forbes. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает УНН.

СМИ отмечает, что 96 магнатов отвечали списку миллиардеров, опубликованному в российском издании журнала Forbes в прошлом году. Наряду с 114 должностными лицами и главами государственных компаний, список был составлен на основе "объективных критериев, взятых из общедоступных источников", сообщили в Минфине.

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Напомним, 30 января Министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад", в котором указаны 210 имен.

Источник: УНН
Теги: США, РФ
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