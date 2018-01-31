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В оккупированном Луганске из-за долга в более 170 млн гривен перекрыли водоснабжение

В оккупированном Луганске из-за долга в более 170 млн гривен перекрыли водоснабжение

КИЕВ. 30 января. УНН. Луганское энергетическое объединение во вторник осуществило обесточивание Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей оккупированной территории Луганской области, в частности, части Луганска. Об этом говорится в сообщении ЛЭО в Facebook, передает УНН.

“Сегодня, 30 января в 11:08, Луганское энергетическое объединение провело обесточивания Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной обесточивания стал долг водоканала, что по состоянию на 30 января составил около 173 млн грн.

“При этом долг сформировался как раз за счет долгов „ЛНР“, так 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию”, — отметили в ЛЭО.

Именно такие долги, отмечают на предприятии, оно уже целый год находится в глубокой хозяйственной кризисе, что уже привело к энергетическому кризису во всей Луганской области.

“И может зимой привести к техногенной катастрофе областного масштаба, что будет хуже, чем Алчевска в 2006 году”, — добавили в ЛЭО.

Всего по состоянию на 1 января 2018 долги всех коммунальных предприятий перед ЛЭО составляют более 500 млн грн и постоянно растут, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, во вторник из порыв теплосети зупинилaся Юго-зaхиднa котельная ГП “Кировогрaдтепло”, которaя является нaйбильшою в Кропивницкому. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Источник: УНН
Теги: Луганская область
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